Atletico Madrid'den Azpilicueta'ya yeni sözleşme!

Atletico Madrid, tecrübeli futbolcusu Cesar Azpilicueta ile 1 yıllık sözleşme uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:04
Atletico Madrid'den Azpilicueta'ya yeni sözleşme!
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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, 34 yaşındaki İspanyol savunmacı Cesar Azpilicueta ile devam kararı verdi.

İspanyol ekibi, Azpilicueta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, Azpilicueta ile hikayenin 1 sezon daha devam edeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Önceki sezonda Atletico Madrid formasını 34 kez giyen Azpilicueta, 2 asist kaydetti.


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