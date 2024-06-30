Atletico Madrid'den Azpilicueta'ya yeni sözleşme!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 18:04

Güncelleme: 30.06.2024 - 18:04

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, 34 yaşındaki İspanyol savunmacı Cesar Azpilicueta ile devam kararı verdi.

İspanyol ekibi, Azpilicueta ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamada, Azpilicueta ile hikayenin 1 sezon daha devam edeceği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Önceki sezonda Atletico Madrid formasını 34 kez giyen Azpilicueta, 2 asist kaydetti.