Atletico Madrid sahasında kayıp!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Espanyol ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 10:42
Atletico Madrid sahasında kayıp!
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İspanya La Liga'nın 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Espanyol ile karşılaştı.

Estadio Civitas Metropolitano'daki karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 5 puana yükseldi. Espanyol ise ligdeki ilk puanını aldı.

Atletico Madrid, ligdeki bir sonraki haftada Athletic Bilbao ile deplasmanda karşılaşacak. Espanyol sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


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