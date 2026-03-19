Atletico Madrid, Tottenham'a kaybetse de adını çeyrek finale yazdırdı!

19.03.2026 01:12:00
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 5-2 mağlup ettiği Tottenham'a, rövanş maçında 3-2 mağlup olsa da adını çeyrek finale yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Tottenham, Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği ilk maçın ardından İspanyol rakibini, İngiltere'de ağırladı. Igor Tudor yönetimindeki Tottenham maçı 3-2 kazandı ama elenmekten kurtulamadı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kolo Muani, 52 ve 90. (penaltı) dakikalarda Xavi Simons kaydetti.

Atletico Madrid'in golleri 47. dakikada Julian Alvarez ve 75. dakikada David Hancko'dan geldi.

Konuk ekip Atletico Madrid'de Alexander Sörloth, 63. dakikada Ademola Lookman'ın yerine oyuna dahil oldu.

Rövanşı kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselen Atletico Madrid, ülkesinin temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.

Atletico Madrid, 3 puanı 90+4'te aldı! İspanya LaLiga'da Atletico Madrid, Real Oviedo'yu Julian Alvarez'in 90+4'teki golüyle 1-0 mağlup ederek deplasmanda 3 maç sonra kazandı.
Barcelona'ya 3 gol yetmedi: Atletico Madrid, Kral Kupası'nda finale çıktı! Barcelona, İspanya Kral Kupası yarı final rövanşında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Barcelona maçı 3-0 kazanmasına rağmen ilk maçı 4-0 kazanan Atletico finalist oldu.
Atletico Madrid ilk maçta fişi çekti: Tottenham deplasmanda bozguna uğradı! Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tottenham'ı 5-2 mağlup etti.