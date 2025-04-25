Atletico Madrid evinde çok rahat!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid evinde çok rahat!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:35

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu konuk etti.

Estadio Metropolitano'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.

3 GOLLE KAZANDI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Alexander Sörloth, 45. dakikada Conor Gallagher ve 77. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid 66 puana yükselirken Rayo Vallecano ise 41 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaşacak. Rayo Vallecano ise Getafe'yi konuk edecek.


Etiketler: #atletico madrid #Rayo Vallecano #la liga

İlgili Haberler

Real Madrid'e Eduardo Camavinga'dan şok haber

Real Madrid'e Eduardo Camavinga'dan şok haber
Real Madrid'i ipten aldı: Ancelotti'den Arda Güler'e övgü!

Real Madrid'i ipten aldı: Ancelotti'den Arda Güler'e övgü!
Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Getafe'yi devirdi!

Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Getafe'yi devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler