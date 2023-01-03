Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü hamlesi
Atletico Madrid'in Leicester City ile ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağlaması bekleniyor.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin gözden çıkardığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü için bir transfer iddiası gündeme geldi.
İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yle anlaşmak üzere olduğu ve İspanyol ekibinin sezon sonunu beklemeden Leicester City'i ikna edebileceği belirtildi.
Sezon sonunda transferi bonservis ödemeden bitirmek isteyen Atletico'nun ocak ayında Çağlar'ı kadrosuna katmak için Leicester City'le son bir görüşme yapacağı kaydedildi.
Çağlar Söyüncü
BU SEZON SADECE 1 MAÇTA OYNADI!
2018'te Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de bu zamana kadar çıktığı 125 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.
26 yaşındaki stoper bu sezon ise sadece 1 maçta 72 dakika forma şansı bulabildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- Demirtaş'ın formülü: Muhalefete kesinlikle kazandıracak
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli adını bile anmadı
- AKP'den ilk Sinan Ateş açıklaması
- Altılı masanın adayı ne zaman açıklanacak?