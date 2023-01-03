Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü hamlesi

03 Ocak 2023 Salı, 14:52

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'nin gözden çıkardığı milli futbolcu Çağlar Söyüncü için bir transfer iddiası gündeme geldi.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yle anlaşmak üzere olduğu ve İspanyol ekibinin sezon sonunu beklemeden Leicester City'i ikna edebileceği belirtildi.

Sezon sonunda transferi bonservis ödemeden bitirmek isteyen Atletico'nun ocak ayında Çağlar'ı kadrosuna katmak için Leicester City'le son bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Çağlar Söyüncü

BU SEZON SADECE 1 MAÇTA OYNADI!

2018'te Freiburg'dan Leicester City'e 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de bu zamana kadar çıktığı 125 maçta 3 gol 2 asistlik katkı sağlamıştı.

26 yaşındaki stoper bu sezon ise sadece 1 maçta 72 dakika forma şansı bulabildi.