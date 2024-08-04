Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!
Real Madrid, hazırlık maçında Barcelona'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı.
Real Madrid, ABD'de oynanan hazırlık maçında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi Katalan devi 2-1 kazandı.
Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 54. dakikalarda Pau Victor kaydetti. Real Madrid'in tek golü 82. dakikada Nico Paz'dan geldi.
NICO PAZ'A ASİST YAPTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı.
GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI
Ayrıca Arda'nın 23. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Arda’nın El Clasico’da ağlara gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol olarak değerlendirilmedi. ? pic.twitter.com/KdUfRSSmy7— S Sport Plus (@ssportplustr) August 4, 2024
El Clasico, sahaya yıldırım düşme tehlikesi sebebiyle yaklaşık iki saat geç balşadı.
Real Madrid, bir sonraki hazırlık maçında Chelsea ile karşılaşacak. Barcelona ise Milan'la kozlarını paylaşacak.
Spor Haberleri
- Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!
- 'Son şampiyonu sahadan sildi'
- AB üyesi 7 ülkeden Venezuela'ya 'şeffaflık' çağrısı
- Basketbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
- Çin, olimpiyat liderliğini sürdürdü
- Svensson: 'Galatasaray büyük ama Beşiktaş en büyük'
- Teniste bronz madalyayı İtalyan Lorenzo Musetti kazandı
- Gülle atmada altın madalya Ryan Crouser'in
- Galatasaray'ın yeni transferi imza için geldi
- Paris’te tarihi iki final
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- AKP'li belediyelere milyonlarca liralık kıyak!
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- 'Türkiye buna uzun süre katlanamaz...'
- STK'lar toplandı: 'Netanyahu'yu alkışlayan Nazi meclisi'
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'
- Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'