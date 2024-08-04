Arda Güler'in asisti Real Madrid'e yetmedi!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 10:00

Güncelleme: 04.08.2024 - 10:00

Real Madrid, ABD'de oynanan hazırlık maçında Barcelona ile karşılaştı. Mücadeleyi Katalan devi 2-1 kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 42 ve 54. dakikalarda Pau Victor kaydetti. Real Madrid'in tek golü 82. dakikada Nico Paz'dan geldi.

NICO PAZ'A ASİST YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Nico Paz'ın golünün asistini yaptı.

GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Ayrıca Arda'nın 23. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Arda’nın El Clasico’da ağlara gönderdiği top, ofsayt sebebiyle gol olarak değerlendirilmedi. ? pic.twitter.com/KdUfRSSmy7 — S Sport Plus (@ssportplustr) August 4, 2024

El Clasico, sahaya yıldırım düşme tehlikesi sebebiyle yaklaşık iki saat geç balşadı.

Real Madrid, bir sonraki hazırlık maçında Chelsea ile karşılaşacak. Barcelona ise Milan'la kozlarını paylaşacak.