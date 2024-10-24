Atletico Madrid'e kendi evinde şok!
Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-1 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Lille ile karşılaştı. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan maçı Lille 3-1 kazandı.
Diego Simeone'nin öğrencileri 8. dakikada Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti. Lille, Edon Zhegrova'nın 61. dakikada attığı golle eşitliği yakaladı. Konuk ekip Jonathan David'in 74. dakikada penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Jonathan David 89'da bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi. Maçta başka gol çıkmadı ve Lille sahadan 3 puanla ayrıldı.
ARDA TURAN MAÇI TAKİP ETTİ
Lille'in ilk golünde asisti eski Trabzonsporlu Thomas Meunier yaptı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, eski takımı Atletico Madrid'in maçını tribünden takip etti.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. mağlubiyetini alan Atletico Madrid, 3 puanda kaldı. İkinci galibiyetini alan Bruno Genesio'nun takımı 6 puana çıktı.
Bir sonraki karşılaşmada Atletico Madrid, PSG deplasmanına gidecek. Lille ise Juventus'u ağırlayacak.
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