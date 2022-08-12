Atletico Paranaense uzatmalarda yarı final biletini aldı

2022 Libertadores Kupası'nda Brezilya takımı Atletico Paranaense, Arjantin temsilcisi Estudiantes'i eleyerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2022 Cuma, 11:25
Atletico Paranaense uzatmalarda yarı final biletini aldı
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 63'üncüsü düzenlenen ve kıtanın "Şampiyonlar Ligi" olma özelliği taşıyan turnuvanın çeyrek final rövanşında tek maç oynandı.

Arjantin'in La Plata şehrinde bulunan UNO Jorge Luis Hirschi Stadı'nda oynanan maçın tek golünü Paranaense'dan Vitor Roque 90+6 dakikada kaydetti ve takımını yarı finale taşıdı.

Çeyrek final ilk maçında Atletico Paranaense ile Estudiantes 0-0 berabere kalmıştı.

Libertadores'te yarı-final eşleşmeleri şöyle:

Atletico Paranaense - Palmerias

Velez Sarsfield - Flamengo


2022 Libertadores Kupası atletico paranaense Estudiantes

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