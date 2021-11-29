Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri bir ilki yaşıyor
Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Macar futbolcusu Attila Szalai, transferinden beri ilk kez, üst üste üç maçta ilk 11'de yer almamış oldu.
Süper Lig'in 14. hafta kapanış maçında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, sarı kart cezalısı Marcel Tisserand'ın yerine Serdar Aziz'e yer verdi.
Galatasaray derbisinin ardından hafta içi Olimpiakos maçında da ilk 11'de yer almayan Attila Szalai, Göztepe mücadelesi ile üst üste üçüncü kez ilk 11'de yer almamış oldu.
23 yaşındaki futbolcu en son 7 Kasım'daki Kayserispor maçında ilk 11 sahaya çıkmıştı.
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