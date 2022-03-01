Attila Szalai karşılaşmayı Türkçe yorumladı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren golü getiren Macar oyuncu Attila Szalai'nin, Türkçe konuşması dikkat çekti.
Fenerbahçe'ye Kasımpaşa deplasmanında 90+1. dakikada galibiyet golünü atan Attila Szalai, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galibiyeti değerlendiren Szalai, "Zor bir maç oldu. Kasımpaşa iyi oynadı, bize zorluklar yaşattı. Saha içerisinde çok çalıştık, çok koştuk ve sonunda istediğimiz sonucu aldık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Aldığımız 3 puandan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.
Attığı golle ilgili gelen soruya Macar oyuncu, "Attığım golü hatırlamıyorum, çok hızlı olaylar gelişti. Sanırım Dimitris Pelkas dokundu ve top önüme düştü. Tek dokunuşla gol oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Gol attığım için mutluyum ama daha önemlisi 3 puan almamız" ifadelerini kullandı.
Muhabirin "Benim kadar Türkçe konuşuyor" ifadelerine Szalai, "Evet, Türkçe" dedi. Macar oyuncu Türkçe röportaj için ise, "Çok zor ağabey, zor" dedi.
Szalai, son olarak, "Şükür, çok şükür, her zaman, her gün şükür ağabey, çok önemli" sözlerini kullandı.
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