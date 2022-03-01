Spor yazarları Kasımpaşa-Fenerbahçe maçını değerlendirdi

01 Mart 2022 Salı, 09:12

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup ederek önemli bir mücadeleyi geride bıraktı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü ise karşılaşmanın uzatma dakikalarında Macar futbolcu Attila Szalai kaydetti.

Spor yorumcuları, mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: Fenerbahçe’nin bir stratejik devamlılığı yok, net bir oyun tanımları söz konusu değil. Ama iyi oyuncuları var kesinlikle. Dün ilk bir saatte sahada kalan Arda Güler, yine hatları birbirine bağlama konusunda ustaydı. İsmail Kartal onu oyundan çıkararak korumak yerine keşke perşembe akşamı Sosa’yı, dün de İrfan’ı korusaydı diye düşünmeden edemiyor insan! Arda’nın yanı sıra dün alışık olmadığı bir rolde oynamasına rağmen Szalai, merkezdeki dinamizmiyle Crespo, kritik anlarda kritik kurtarışlarıyla Altay ön plana çıktılar yine. Fenerbahçe de iyi oyunuyla değil, iyi oyuncularıyla kazanabildi zaten bu maçı da. (Hürriyet)

REHA KAPSAL: Fenerbahçe; önce Türkiye Kupası'ndan ardından Konferans Ligi'nden elendikten sonra elindeki tek hedefi olan Süper Lig ikinciliğini elde edebilmesi açasından Kasımpaşa maçı çok önemliydi. Sarı-lacivertliler oyun başında golü de erken bulmalarına rağmen; saha içindeki oyun dengesizlikleri, hem hücum hem savunmada yalnız organizasyon değil oyuncuların konumları, nerede durdukları, yerleşimleri bile baştan sona kadar yanlıştı. Nitekim Kasımpaşa gibi ligi kalmaya çabalayan bir takımın, sezon başından beri ilk devre en fazla şut attığı maç olması; F.Bahçe'nin durumunu en iyi anlatan istatistik olarak dikkat çekti. F.Bahçe orta sahasında tempoyu yükseltip düşürecek oyuncu profili olmadığı gibi, hücumda topu tutacak, takımı yerleştirecek ve o beceriyi de gösterecek oyuncular yok. Berisha ve Rossi başta olmak üzere, İrfan Can gibi gamsız bir oyuncu da olunca; oyunun çoğu bölümü F.Bahçe için adeta tenis maçına döndü. Sahanın yıldızı tartışmasız kaleci Altay'dı. Gösterdiği performansla onu eleştirenlere en işi şekilde cevap verdi. Oyunu erteleyip skoru alan F.Bahçe açısından kazanılan üç puandan çok daha önemlisi, ligdeki ikincilik hedefinin net şekilde belirlenmesi oldu. (Fotomaç)

ERCAN GÜVEN: Asla gerçeği gibi olmasa da.. Asla tokluk duygusu yaratmasa da… Hafifçe silkinmesi, sahaya biraz akıl koyması, futbolcuların biraz özverisi bile yetiyor sahadaki takımın “Fenerbahçe hissi” vermesi, bıkkın milyonların tek gözünü aralaması için. İyi oynamadan, her şeyden biraz yapıp hiçbirini tam yapmadan kotarılan ve Kasımpaşa ile noktalanan üç maçlık seriye bile razı Fenerbahçeli. Başka ne yapabilir ki? 90 dakika tamamlandığında Szalai’nin golü ile kazandı Fenerbahçe. Ama Kasımpaşa “biz oynadık onlar kazandı” dese yeridir. (Milliyet)

ÖNDER ÖZEN: Başakşehir kaybetmiş, Konyaspor kaybetmiş, Beşiktaş kazanmış olsa da Fenerbahçe kazansa üstünde olacaktı. Son 11 haftaya girerken önemli bir avantaj. Fikstür de diğerlerine göre Fenerbahçe'ye bakıyor gibi. Fenerbahçe çok güzel bir golle 6. dakikada öne geçti. Bu dakikada 1-0 oyunu başladı. Fenerbahçe, 6. dakikadan sonra orta sahada baskı yaptı. Önde basmadı, stoperlere basmadı. Bunu neden yaparsınız? Gücünüz yoktur, atletik olarak yeterliliğini yoktur veya skor sizin elinizdedir. Rakibin geride oyun kurma problemi yoktur, siz önde baskı yapmazsınız. Kasımpaşa'da gerideki beşli, harikulade oyun kurma becerisine sahip değil ama Fenerbahçe ortada bekliyor. Fenerbahçe, ne elde etti? 7 tane kurtarışı var Altay'ın, maçın kahramanı. Fenerbahçe, ortada bekliyor ama pozisyon veriyor. Bu çok işe yaramadı. Fenerbahçe'nin en etkisiz bölümü orta saha. Birisi çıkıp, "Fenerbahçe orta sahası kötü oynadı" diyebilir ama biz bilmiyoruz nasıl oynadığını orta sahanın. Fenerbahçe oyunu ne arkada ne önde kurdu. Böyle olunca da orta saha yokmuş gibi oldu. Böyle olunca da sürekli Kasımpaşa geldi. Fenerbahçe topa sahip olmadı. Fenerbahçe'de orta sahadaki Arda, Crespo, Zajc, İrfan Can yoktu. Neden mi, Fenerbahçe geriden oyun kurmadığı için. Oyunu geriden kursanız, bu oyuncular gelip topu alır.

TÜMER METİN: İyi bir görüntü sergilemedi Fenerbahçe kazanmasına rağmen ama günün sonunda şunu eklemek lazım bu kadar çalkantılı ve sorunla beraber yaşadığın bir sezonda haftayı Konyaspor'un 3 puan arkasında tamamlıyorsun. 3 haftadır kazanıyorsun. Kendine bir hedef koyabilmek, tüm kulvarlarda dışarıda kalmışken, futbolcuları hedefte tutabilmek için artı olarak anlatabileceğimiz şeyler. "87'de Zajc'ın kaçırdığı bir pozisyon var. Penaltının orada voleyle dışarı vurdu. Bence sezonun özetidir o pozisyon. 6. dakikada öyle bir vuruş yaptı ki mesela, Baliç çok iyi yapardı onu kaleciden uzaklaşarak kamçı vuruşu gibi. Orada öyle vuran oyuncu, 87'de 1-1'ken futbolcunun lokum eti gibi rahat vuracağı bir top voleyle önüne düşüyor. Sen 1. sınıf vuruş yapmışsın zaten maçta, orada çat diye kapatırsın, Ertuğrul çıkarır, direkten döner ama vuruşu görür anlarım. İşte bu Fenerbahçe'nin sezon özeti. Benzer durumu tüm futbolcular üzerinden yapabiliriz. Bir takım bu kadar maç üzerinden dalgalanma yaşarsa tabeladaki yeri de dalgalanmaya muhtaç demektir.

ELVIR BALIC: Fenerbahçe'nin erken gol atması çok önemliydi. Bir takım golü bulduktan sonra öz güven gelir ama öyle olmadı. İkinci yarı başlarken Fenerbahçe 2. bölgeye çekildi ve alınan topları kontra atağa çıkmaya çalıştı ama o da olmadı skoru korumaya çalıştı. Neredeyse hiç çıkmayan bir Fenerbahçe vardı. Kasımpaşa da Konya maçında oynadığı futboldan uzaktı yine de çok pozisyon yakaladılar. Kasımpaşa'nın yenildim diye üzülmemesi lazım çünkü Fenerbahçe gibi bir takıma karşı bu kadar çok pozisyon yakalıyorsan atacaksın zaten yoksa kazanamazsın. Fenerbahçe 3 maç üst üste kazandı, puanlar çok önemli. Beğenmediğimiz Fenerbahçe ikinciliğin 3 puan gerisinde ama oyun anlamında ben çok bir şeyin değiştiğini göremedim.