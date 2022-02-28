Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi kulüpten ayrıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü, Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen'in istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu üyesi Alper Pirşen'in görevini bıraktığı öğrenildi.
Sar-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alper Pirşen, görevinden istifa etmiştir. Sayın Alper Pirşen’e kulübümüz adına ortaya koyduğu emek ve katkıları için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
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