Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihi bir maça çıkacak
Galatasaray ile Fenerbahçe bugün tarihi bir adım atacak. Ezeli rakiplerin kadın futbol takımları, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugün ilk kez Ali Sami Yen Nef Stadı’nda karşılaşacak.
Türk sporunun en büyük kulüpleri bugün tarihe geçecek bir adım atacak.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihi rekabet, kadın futboluna taşınacak. İki kulübün bu yıl faaliyete geçen kadın futbol takımları, bugün tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç Ali Sami Yen Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), pandemi tedbirlerini de gerekçe göstererek, konuk Fenerbahçeli taraftarların stada girmesine izin vermedi.
Galatasaray yönetiminin “Maçı bedava yapalım” önerisi de federasyon tarafından kabul görmedi. Bunun üzerine bilet fiyatları 5 ve 10 TL olarak belirlendi. Federasyon yönetimi, Passolig'i olmayan kimsenin stada alınmaması gerektiğini belirtince kriz büyüdü. Özellikle ev sahibi Galatasaray cephesi, krizi bitirmek için büyük bir çaba harcadı.
TSYD'nin araya girmesi ve Spor İl Müdürlüğü'nün de onayının ardından sorun çözüldü; Passolig zorunluluğu olmadan, TC kimlik no ve HES kodu ile stada girilebileceği açıklandı. İkinci maçın 2022'de Ülker Stadı'nda yapılması planlanıyor.
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