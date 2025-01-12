Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu

Standard Liege, Hoffenheim'dan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:58

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Attila Szalai'nin yeni kulübü belli oldu.

Belçika ekibi Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyecek.

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Attila Szalai'nin Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


Etiketler: #Attila Szalai #standard liege #Hoffenheim

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