Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu

Yayınlanma: 12.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 12.01.2025 - 13:58

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Attila Szalai'nin yeni kulübü belli oldu.

Belçika ekibi Standard Liege, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Attila Szalai'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre, Macar savunma oyuncusunun sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Standard Liege forması giyecek.

Hoffenheim'da bu sezon hiç şans bulamayan Attila Szalai'nin Alman ekibi ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.