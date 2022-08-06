Attila Szalai'ye yapılan transfer teklifi ve Fenerbahçe'nin cevabı ortaya çıktı

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:13

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın teklif yaptığı ortaya çıktı.

Sporx'in haberine göre, West Ham'ın savunmasını güçlendirmek için Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Attila Szalai için teklif yaptığı belirtildi. Macar savunmacının bonservisine 8 milyon Euro teklif edildiği öğrenilirken sarı-lacivertli kulübün bu teklifi reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yapılan teklifi reddetmesinin ardından ise İngiliz ekibinin yeni bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi. Öte yandan Bologna'nın da Szalai için 9 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak bu teklifin de reddedildiği kaydedildi.

Attila Szalai, geçen yılın ocak ayında Fenerbahçe'ye Apollon Limassol'dan 2.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti.