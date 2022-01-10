ATV, tartışma yaratan 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusu hakkında açıklama yaptı

10 Ocak 2022 Pazartesi, 17:25

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programında ekrana gelen Fenerbahçe sorusu sonrasında eleştirilerin odağında kalan ATV açıklamada bulundu.

Televizyon kanalının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, programda yayınlanan soru içeriğine gelen tepkilerden dolayı üzgün olduklarını belirtilirken kanalın, tüm spor takımlarına eşit mesafede bulunduğu vurgulandı.

Kanal yaptığı açıklamada, içerikten rahatsız olan taraftarların hassasiyetini anladıklarını dile getirerek yanlış anlamadan dolayı özür diledi.





"Kim Milyoner Olmak İster?" programında yarışmacıya "Galatasaray'ın Süper Kupa ve UEFA Kupası şampiyonluğu gibi başarılarıyla övünen arkadaşına sürekli 'Biz de sizi 6-0 yendik' diyerek karşılık veren biri muhtemelen hangi takımı tutmaktadır?" sorusu sorulmuştu.