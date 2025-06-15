Auckland City'yi darmaduman etti: Bayern Münih'ten 10 gollü başlangıç!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zellanda ekibi Auckland City karşı karşıya geldi. Cincinnati'deki TQL Stadyumu'nda oynanan maçı Bayern Münih 10-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 6. ve 22. dakikada Kingsley Coman, 18. dakikada Sacha Boey, 20 ve 45+3'te Michael Olise, 45 ve 89'da Thomas Müller, 68, 73 ve 84'te Jamal Musiala kaydetti.

Bayern Münih'in 10 golüne karşılık Auckland City 1 isabetli şut atabildi. Alman devi ise 17'si isabetli toplam 31 şutla maçı tamamladı.





LEROY SANE YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Bayern Münih, Kulüpler Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Auckland City ise puanla tanışamadı.

Bayern Münih bir sonraki maçında Boca Juniors ile, Auckland ise Benfica ile karşılaşacak.



