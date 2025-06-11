Bayern Münih'e ayrılık kararını iletti: Leroy Sane transferinde sona doğru!

Bayern Münih'te Leroy Sane defteri kapanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin hedefinde olan Sane, Alman devinden ayrılıyor.

Sky Sport'un geçtiği habere göre Leroy Sane, Bayern Münih'in iyileştirdiği teklifini kesin olarak reddetti ve takımdan ayrılacağının bilgisini kulübe iletti.

Öte yandan Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Leroy Sane transferinde önemli mesafe katettiğini yazdı.

Romano haberinde, "Galatasaray, Sane transferini bitirme konusunda iyimser ve kendinden emin. Galatasaray yönetim kurulu ve başkanı, Sane'den onayı alıp onu transfer etme konusunda kendinden emin. Görüşmeler olumlu ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bild de Leroy Sane'nin Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Son olarak Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon Euro'dan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.



