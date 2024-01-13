Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 17. haftasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
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Almanya Bundesliga'da 17. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Christian Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena Stadyumu'na oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bayer Leverkusen, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bochum'u 4-0 mağlup etmişti.
Augsburg ise Stuttgart deplasmanından 3-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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