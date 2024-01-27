Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 19. haftasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:08
Augsburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 19. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

AUGSBURG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Christian Dingert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Bayern Münih, ligde oynadığı son maçta sahasında Union Berlin'i 1-0 mağlup etmişti. 

Augsburg ise Gladbach deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.


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