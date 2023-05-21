Augsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 33. haftasında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Enrico Maassen'in takımı Augsburg ile karşılaşacak.
AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Welz'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund ligde oynadığı son maçta, kendi sahasında ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı 5-2 mağlup etmişti.
Augsburg ise Bochum deplasmanından 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
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