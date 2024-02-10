Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:03
Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.

Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.

AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?

WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Benjamin Brand'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Augsburg, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Leipzig ise sahasında karşılaştığı Union Berlin'i 2-1 mağlup etmişti.  


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