Augsburg - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Leipzig, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. hafta maçında deplasmanda Augsburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor.
Marco Rose yönetimindeki Leipzig, deplasmanda Jess Thorup'un ekibi Augsburg ile karşı karşıya gelecek.
AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
AUGSBURG - LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Benjamin Brand'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Augsburg, ligde oynadığı son maçta Bochum deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Leipzig ise sahasında karşılaştığı Union Berlin'i 2-1 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'