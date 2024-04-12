Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Augsburg, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 12:35
Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jess Christian Thorup yönetimindeki Augsburg, kendi sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

AUGSBURG - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?

WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

AUGSBURG - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Augsburg, ligde oynadığı son maçta Hoffenheim deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Union Berlin ise kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup olmuştu.


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