Augsburg - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Augsburg, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında kendi sahasında Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jess Christian Thorup yönetimindeki Augsburg, kendi sahasında Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.
AUGSBURG - UNİON BERLİN MAÇI SAAT KAÇTA?
WWK Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
AUGSBURG - UNİON BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Augsburg, ligde oynadığı son maçta Hoffenheim deplasmanından 3-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Union Berlin ise kendi sahasında ağırladığı Bayer Leverkusen'e 1-0 mağlup olmuştu.
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