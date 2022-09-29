Augsburg'tan Mergim Berisha kararı

29 Eylül 2022 Perşembe, 19:21

Geçtiğimiz sezon RB Salzburg'dan transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Mergim Berisha, ülkesi Almanya'ya transfer oldu.

24 yaşındaki golcü oyuncu Bundesliga ekibi Augsburg'a kiralık olarak transfer olduktan sonra sergilediği performansıyla Augsburg'un bonservisini almasını sağlıyor.

BONSERVİSİ ALINACAK

Ajansspor'un aktardığı habere göre, Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'ya transfer edilen Berisha'nın kiralık sözleşmesindeki 4 milyon Euro'luk opsiyon maddesini Augsburg, sezon sonunda kullanacak.

Augsburg da 3 maçta 1 gol 1 asistle oynayan Berisha, geçtiğimiz günlerde oynanan hazırlık maçında ise 4 gol atmayı başarmıştı.