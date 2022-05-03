Aurelien Chedjou, futbolu bıraktı

03 Mayıs 2022 Salı, 18:06

Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou futbolcu bıraktığı açıkladı. Sosyal medya hesabından bu kararını açıklayan Chedjou kariyerinde oynadığı takımlara da teşekkür etti.

36 yaşında futbolu bırakan Chedjou, kariyerinde Auxerre, Rouen, Lille, Galatasaray, Başakşehir, Bursaspor, Adana Demirspor ve Amiens takımlarında forma giydi.

Aurelien Chedjou ayrıca Kamerun Milli Takım formasını da terletti.