Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Sergio Oliveira ile ilgilendiği iddiası

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:13

Geçen sezonu İtalya Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'da kiralık olarak geçiren Portekizli orta saha Sergio Oliveira için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer yarışına girdiği ileri sürüldü.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Oliveira, takımın sezon başı kampında yer almadı. Haberde; menajerlik hakları Jorge Mendes'in elinde bulunan Portekizli oyuncunun yeni adresinin Türkiye olabileceği ifade edildi.

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İlk olarak Fenerbahçe'nin gündemine gelen ve Fenerbahçe Futbol Koordinatörü Mario Branco ile olan ilişkilerinin bu transferde öne çıkacağı belirtilen Sergio Oliveira'nın, şimdi de Galatasaray'ın listesine girdiği ve bu transfer için bir "Türk Derbisi" yaşanacağı ifade edildi. Haberde, Branco'nun PAOK döneminde birlikte çalıştığı Sergio Oliveira'yı, Jorge Jesus'un ısrarla istediği belirtilse de Galatasaray'ın da bu transferde pes etmediği ve Porto ile görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Sergio Oliveira, önceki kış transfer döneminde kiralık olarak Roma'ya katılmış ve çıktığı 22 maçta 3 gol 1 asist kaydetmişti.