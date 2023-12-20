Yeni sözleşme imzalamıyordu: Süper Lig ekibinden Bakasetas harekatı!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:27

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:27

Beşiktaş, Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 3 kez yapılan görüşmelere rağmen yeni kontrat imzalamaya yanaşmayan Bakasetas’ı gündemine aldı.

Beşiktaş, Trabzonspor ile Yunan yıldız arasındaki görüşmeleri yakından takip etmeye başladı.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇECEK

Bakasetas’ın ikna edilememesi durumunda Beşiktaş, temaslara başlayacak.

Siyah-beyazlılar, Yunan orta sahayı ara transferde kadrosuna katmak için de harekete geçmeye hazır.