Avrupa Adalet Divanı'nın kararı tartışma yaratmıştı: FIFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ile FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına karşı rekabet yasasını aykırı hareket ettiği kararına varmıştı. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın analiz edileceğini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 21.12.2023 - 17:02
Avrupa Adalet Divanı'nın kararı tartışma yaratmıştı: FIFA'dan Avrupa Süper Ligi açıklaması!
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FIFA, Avrupa Adalet Divanı'nın Avrupa Süper Ligi davasıyla ilgili mahkeme kararını analiz ettikten sonra ayrıntılı açıklama yapacağını duyurdu.

FIFA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "FIFA, daha fazla yorum yapmadan önce kararı; UEFA, diğer konfederasyonlar ve üye derneklerle koordineli olarak analiz edecek. FIFA, tüzüğüne uygun olarak, sportif liyakatla desteklenen piramit yapısı ve rekabetçi denge ve mali dayanışma ilkeleri de dahil olmak üzere, sporun kendine özgü doğasına sıkı sıkıya inanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

UEFA VE FIFA, AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI

Avrupa Adalet Divanı, bugün UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını karşı rekabet yasasına ve hizmet sunma özgürlüğüne aykırı hareket ettiğine hükmetmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri 19 Nisan 2021'de Avrupa Süper Ligi girişimini başlattıklarını açıklamıştı.


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