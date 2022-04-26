Avrupa Badminton Şampiyonası başladı

Avrupa Badminton Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak. Başkent Madrid'de 25-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi iki sporcu temsil edecek. Organizasyonda, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele etti.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 09:07
Avrupa Badminton Şampiyonası başladı
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Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya'da başladı.

Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tek kadınlarda Aliye Demirbağ mücadele etti.

İlk turda Slovak Martina Repiska ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.

Milli sporcu Neslihan Yiğit'in de mücadele ettiği organizasyon 30 Nisan'da sona erecek.

İlk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda bugün İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaşacak.


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