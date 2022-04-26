Avrupa Badminton Şampiyonası başladı
Avrupa Badminton Şampiyonası yarın İspanya'da başlayacak. Başkent Madrid'de 25-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada, Türkiye'yi iki sporcu temsil edecek. Organizasyonda, tek kadınlarda Neslihan Yiğit ve Aliye Demirbağ mücadele etti.
Avrupa Badminton Şampiyonası İspanya'da başladı.
Başkent Madrid'de düzenlenen şampiyonanın ilk gününde tek kadınlarda Aliye Demirbağ mücadele etti.
İlk turda Slovak Martina Repiska ile karşılaşan milli sporcu, rakibini 21-16, 21-17'lik setlerle 2-0 yenmeyi başardı.
Milli sporcu Neslihan Yiğit'in de mücadele ettiği organizasyon 30 Nisan'da sona erecek.
İlk turu bay geçen Neslihan, ikinci turda bugün İtalyan Yasmine Hamza ile karşılaşacak.
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