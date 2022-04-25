Trabzonspor'a Bruno Peres'ten kötü haber! 6 ay yok...
Trabzonspor'da sakatlanan Bruno Peres'in aşil tendonunda yırtık olduğu ve ameliyat edileceği açıklandı.
Trabzonspor, Bruno Peres'in sol aşil tendonunda yırtık tespit edildiğini açıkladı.
İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:
"Hafta sonu oynadığımız Adana Demirspor karşılaşmasında sol ayak bileğinden sakatlanan Bruno Peres'in bugün çekilen MR'ında sol aşil tendonunda yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ameliyatı planlanmaktadır."
SAHALARDAN UZAK KALACAĞI SÜRE
Bruno Peres'in sakatlığı nedeniyle en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sezon başında Roma'dan transfer edilen 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, bu ezon oynadığı 35 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.
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