Avrupa basınında Arda Güler şaşkınlığı: 'Hafif bir kas yorgunluğu yüzünden...'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:34

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:34

EURO 2024 F Grubu'nun 2. haftasında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Portekiz'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Vincenzo Montella'nın 'yorgun' olduğunu belirttiği Arda Güler'i yedek kulübesinde bekletmesi ve 70. dakikada oyuna dahil etmesi dış basında geniş yer buldu.

'OYUNA GİRDİĞİNDE VARLIĞINI HİSSETTİRDİ'

İspanyol basınında Arda Güler'in maça ilk 11'de çıkmamasına yönelik vurgular dikkat çekti. İspanya'nın As gazetesindeki köşesindeki Alfredo Relano şunları yazdı: "Arda Güler, oyuna girdiğinde varlığını hissettirdi. Orta alanda ve ceza sahasına yakın bölgede topu anlamlı bir şekilde dolaştırdı ve işler onun etrafında gelişti. Bu durum, neden maça ilk 11'de başlamadığını anlamayı zorlaştırıyor. Montella'nın kendisini ön plana çıkarmak isteyen ve basının, ana figürüne yönelik övgülerine kıskançlıkla tepki veren teknik adamlardan biri olmasından korkuyorum."

'TÜRK TARAFTARLAR GÖRMEK İSTİYORDU'

İngiliz The Sun'daki yazıda, Arda Güler'in oyuna girdikten sonra iyi işler yaptığı belirtildi. The Sun'da şu ifadeler kullanıldı: "Genç futbolcu Arda Güler, Portekiz karşısında Türk taraftarların sahada görmek istediği oyuncuydu ve oyuna girdiği andan itibaren de hayal kırıklığına uğratmadı. Arda oyuna girdikten sonra, üçüncü bölgede topu ileri taşıyan pas denemelerinde beşte beşle, yüzde yüz isabetle oynadı. Tüm maç boyunca hiçbir oyuncu üçüncü bölgede bu kadar çok pas yapmadı."

'KADRO SEÇİMİNDE ŞAŞIRTTI'

İtalyan Calciomercato'da Kenan Yıldız ve Arda Güler'in ilk 11'de olmamalarının şaşırtıcı olduğu yorumu yapıldı. Calciomercato'da İtalyan teknik adamın tercihleriyle ilgili şu değerlendirme yapıldı: "Montella, hem Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'ı, hem de hafif bir kas yorgunluğu yüzünden Gürcistan'a karşı attığı müthiş golden sonra fenomen Arda Güler'i ilk 11'e almayarak kadro seçiminde şaşırttı."