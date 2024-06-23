Spor yazarları Türkiye - Portekiz maçını yorumladı: 'Büyük bir turnuvaya gidiyorsanız...'

Yayınlanma: 23.06.2024 - 10:09

Güncelleme: 23.06.2024 - 10:09

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te çıktığı ikinci karşılaşmada Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Uğur Meleke: "Büyük bir turnuvaya gidiyorsanız net bir 11’e, net bir oyun planına, net bir stratejiye sahip olmalısınız. Almanya ilk grup maçına çıkmadan önce herkes Almanlar’ın 11’ini ezbere sayıyordu. İngiltere’de ilk 11’in 10’u belliydi, belki tek bir soru işareti vardı, o da Declan Rice’ın partnerinin kim olacağı... Polonya, Mart’ta play-off’ta Galler’i yendiği ilk 11’in bire bir aynısıyla Türkiye hazırlık maçına çıktı. Bizse maalesef bir kadro iskeleti oluşturmakta geç kaldık. Gürcistan maçından da zaferle ayrılmamıza rağmen Portekiz karşısına 4 değişiklikle çıktık. Neden bu 4 değişiklik? Hadi kaleci değişikliğinin sebebi sakatlık. Kalan saha içi 10 oyuncunun üçünün farklı olması yüzde 30’luk bir değişiklik demek. Kısa turnuva istikrar işidir. Almanya aynı 11’le çıkıyor, İngiltere aynı 11’le çıkıyor, Fransa bir mecburiyet dışında aynı 11’le çıkıyor. Biz 4 değişiklik yapıyoruz. Enteresan..." (Hürriyet)

'GÜRCİSTANI BECERİ VE ŞANSLA GEÇTİK'

Engin Kehale: "İtiraf edelim. Gürcistan maçını oyundan çok beceri ve biraz şans ile geçtik. Portekiz karşısında ise rakibin gücüne boyun eğdik. Eğlenceli bir takımız, maçlarımız keyif veriyor derken eğlenilen taraf olduk. Bu maç referans mı? Değil. Gruptan çıkma şansımızı azalttı mı? Asla. Yine de benden söylemesi, saha içinde doğru kurguyu bulamazsak inanılmaz zor bir Çekya maçı bizi bekliyor." (Hürriyet)

'SANTRFORLARIN YÜZÜNE BAKMADI'

Erman Özgür: "Pas kalitesi bu kadar yüksek bir takıma karşı pres yapmak, bizim gibi temposu düşük bir takım için neredeyse imkansızdı. Portekiz pas yaptıkça direncimiz iyice düştü ve Ronaldo, Bruno Fernandes’e golü attırarak ikinci yarının başında maçın fişini çekti. Montella’nın yaptığı hiçbir hamle oyun kalitemizi artırmadı. Gerçi gole ihtiyacımız olmasına rağmen kulübedeki santrforların yüzüne bakmaması bile tek başına bir eleştiri sebebi olabilirdi. Maçı kaybettik ama teselliyi grubun diğer maçından gelen beraberlik ile bulduk. Çekya ile berabere kalsak bile gruptan çıkacak olmak Portekiz maçının etkilerinin yerini farklı bir konsantrasyona çabuk geride bırakmamızı sağlayabilir." (Fanatik)

'KADRO TERCİHLERİNDE ETKİLİ DEĞİL'

Erman Toroğlu: "Arda'yı neden ilk 11'de oynatmazsın. Anlamak mümkün değil. Arda belki çok koşuyor gözükmüyor. Ama topu inanılmaz güzel koşturuyor. Arda Portekiz Milli Takımı'nda olsaydı dün gece banko ilk 11'de çıkardı. Ama ben tahmin ediyorum ki bakınız tahmin ediyorum diyorum. Bizim teknik direktör kadro tercihlerinde etkili değil. Çünkü orada Hamit Altıntop var. Büyük ihtimalle bu işe burnunu sokuyor. Mağlup olursun kimse bir şey diyemez ama bu tarz oyunla değil. Adamlar 3-0'dan sonra frene bastılar. Biraz tempo yapsalar 5-6 olacak." (Sabah)