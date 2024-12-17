Avrupa basınında Galatasaray - Trabzonspor maçı yankısı: 'Türk kurtarıcıları'
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maç, Avrupa basınında da yankılandı.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken, 7 gollü maç dış basında da geniş yer buldu.
İşte Galatasarat - Trabzonspor maçıyla ilgili dünya basınında yapılan yorumlar:
DH Les Sports (Belçika): "Türk kurtarıcıları: Mertens ve Batshuayi, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kazandığı muhteşem zaferde gol attı"
'GALATASARAY'IN KAHRAMANI OLDU'
Voetbalzone (Hollanda): "Michy Batshuayi Galatasaray'ın kahramanı oldu. Belçikalı forvet, Trabzonspor'a karşı uzatma dakikalarında takımına galibiyet kazandırdı: 4-3. Galatasaray en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını 6'da tuttu.
'GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLAMAYI BAŞARDI'
Tuttomercatoweb (İtalya): "Galatasaray büyük bir risk aldı, zor zamanlar geçirdi ama sonunda geri dönüşünü tamamlamayı başardı ve Trabzonspor'a karşı 4-3 kazanmayı başardı. Böylece sarı kırmızılılar Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 6 puan uzağında tutmayı başardı."
'DENIS DRAGUS'UN KABUSU'
DIGI Sport (Romanya): "Galatasaray - Trabzonspor maçında Denis Dragus'un kabusu: Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, ardından 90+8. dakikada skoru belirleyen faulu yaptı."
'GOL SAVAŞI'
Alairelibre (İspanya): "Gol savaşı: Galatasaray, Türkiye ligindeki harika maçta Trabzonspor'u yendi"
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