Avrupa basınında Galatasaray - Trabzonspor maçı yankısı: 'Türk kurtarıcıları'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:52

Güncelleme: 17.12.2024 - 12:52

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken, 7 gollü maç dış basında da geniş yer buldu.

İşte Galatasarat - Trabzonspor maçıyla ilgili dünya basınında yapılan yorumlar:

DH Les Sports (Belçika): "Türk kurtarıcıları: Mertens ve Batshuayi, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kazandığı muhteşem zaferde gol attı"

'GALATASARAY'IN KAHRAMANI OLDU'

Voetbalzone (Hollanda): "Michy Batshuayi Galatasaray'ın kahramanı oldu. Belçikalı forvet, Trabzonspor'a karşı uzatma dakikalarında takımına galibiyet kazandırdı: 4-3. Galatasaray en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını 6'da tuttu.

'GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLAMAYI BAŞARDI'

Tuttomercatoweb (İtalya): "Galatasaray büyük bir risk aldı, zor zamanlar geçirdi ama sonunda geri dönüşünü tamamlamayı başardı ve Trabzonspor'a karşı 4-3 kazanmayı başardı. Böylece sarı kırmızılılar Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 6 puan uzağında tutmayı başardı."

'DENIS DRAGUS'UN KABUSU'

DIGI Sport (Romanya): "Galatasaray - Trabzonspor maçında Denis Dragus'un kabusu: Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, ardından 90+8. dakikada skoru belirleyen faulu yaptı."

'GOL SAVAŞI'

Alairelibre (İspanya): "Gol savaşı: Galatasaray, Türkiye ligindeki harika maçta Trabzonspor'u yendi"