Avrupa basınında Galatasaray - Trabzonspor maçı yankısı: 'Türk kurtarıcıları'

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maç, Avrupa basınında da yankılandı.

Avrupa basınında Galatasaray - Trabzonspor maçı yankısı: 'Türk kurtarıcıları'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 12:52

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 yenerken, 7 gollü maç dış basında da geniş yer buldu. 

İşte Galatasarat - Trabzonspor maçıyla ilgili dünya basınında yapılan yorumlar: 

DH Les Sports (Belçika): "Türk kurtarıcıları: Mertens ve Batshuayi, Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı kazandığı muhteşem zaferde gol attı"

'GALATASARAY'IN KAHRAMANI OLDU'

Voetbalzone (Hollanda): "Michy Batshuayi Galatasaray'ın kahramanı oldu. Belçikalı forvet, Trabzonspor'a karşı uzatma dakikalarında takımına galibiyet kazandırdı: 4-3. Galatasaray en yakın takipçisi olan Fenerbahçe ile puan farkını 6'da tuttu.

'GERİ DÖNÜŞÜ TAMAMLAMAYI BAŞARDI'

Tuttomercatoweb (İtalya): "Galatasaray büyük bir risk aldı, zor zamanlar geçirdi ama sonunda geri dönüşünü tamamlamayı başardı ve Trabzonspor'a karşı 4-3 kazanmayı başardı. Böylece sarı kırmızılılar Mourinho'nun Fenerbahçe'sini 6 puan uzağında tutmayı başardı." 

'DENIS DRAGUS'UN KABUSU'

DIGI Sport (Romanya): "Galatasaray - Trabzonspor maçında Denis Dragus'un kabusu: Kaleciyle karşı karşıya kaçırdı, ardından 90+8. dakikada skoru belirleyen faulu yaptı."

'GOL SAVAŞI'

Alairelibre (İspanya): "Gol savaşı: Galatasaray, Türkiye ligindeki harika maçta Trabzonspor'u yendi"


Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #michy batshuayi

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Altın yedek Batshuayi'

Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Altın yedek Batshuayi'
Eski hakemler Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un golünde top auta çıktı mı?

Eski hakemler Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un golünde top auta çıktı mı?
Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray tepkisi: 'Türkiye utandı, siz utanmadınız'

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray tepkisi: 'Türkiye utandı, siz utanmadınız'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler