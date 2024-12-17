Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray tepkisi: 'Türkiye utandı, siz utanmadınız'

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü, Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaray tepkisi: 'Türkiye utandı, siz utanmadınız'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:38

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Hulusi Belgü, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sarı kırmızılı kulübü hedef alan bir açıklama geldi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam tüm Türkiye utandı, siz utanmadınız! Her maçta kazanmak için her şey mübah kafanız Türkiye'de futbolu bitirdi, ahlakı bitirdi" ifadelerini kullandı.

"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİK!"

Belgü, "Sözde ilim, irfan yuvası olması için var olan okulunuzun adını, karaborsa ve yasa dışı kumara, cemaatlere bulaştırdınız. Kazanmak için her türlü çirkefliği kendinize yakıştırdınız. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyen muhteşem bir liderin ülkesinde, ahlakı yine ayaklar altına aldınız" açıklamasını yaptı.


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Hulusi Belgü

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