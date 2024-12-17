Eski hakemler Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un golünde top auta çıktı mı?
Eski hakemler, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maçtaki tartışmalı poziyonları değerlendirdi.
Trio ekibi, Galatasaray - Trabzonspor derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı. Eski hakemler, geceye damga vuran pozisyonlar için net ifadeler kullandı.
Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Banza, Sara'ya faul yapıyor mu, faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul kararı yanlış. Ayağının içiyle Banza topa temas etti, rakibine herhangi bir müdahalesi, faulü yok. Rakibine vurmuyor. Ayağının içiyle topu kontrol edip aldı, söktü. Banza topu söktükten sonra da bir müdahalede bulunmadı. Bu pozisyonda oyunun devam etmesi gerekirdi. Bu pozisyonda faul yok.
Deniz Çoban: Banza, kaval kemiğiyle Sara'ya bir müdahalesi olabilir mi, olabilir. Vurmak başkadır, temas başkadır. Futbol temas oyunudur. Top kazanmaya çalışırken illa temas olur. Banza o kadar temiz topu çekiyor ki, illa bir temas olur. Burada faul yok.
Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış. Hakem şanssızlığı. Banza'nın hareketini çelmeleme görmüş, yanılmış.
Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?
Deniz Çoban: Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor. "Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok.
Bahattin Duran: Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor.
Bülent Yıldırım: VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.
Bahattin Duran: Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur büyük r.
Deniz Çoban: Tam çıkmış olması için 11 santim çim görmemiz lazım yani.
Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru.
Muslera'nın Banza'ya müdahalesinde ihlal var mı, penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Muslera'nın gecikmiş bir hamlesi var. Banza topa kafa vuruyor. Muslera'nın hamlesi, futbolun sınırları içerisinde. Yumruk yapıp enseye kafaya vursa ihlal olur. Muslera topa ulaşmaya çalışıyor, avuçlarının içi rakibe geliyor. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Sırtına hafif bir müdahale var.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Tokat vursa, yumruk çıkarsa her türlü penaltı olurdu.
90+7. dakikada direkten dönen pozisyonda Batshuayi ofsaytta mı?
Deniz Çoban: Batshuayi ofsaytta. Top taca çıkacak. Ofsayt bayrağını kaldırmalıydı. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Sonuç odaklı gidiyoruz. O ofsaytı kaçırmış, 3-3 bitmiş, kimse 'ofsayt kaçtı, taca gitti, geldi, faul oldu, gol oldu' demeyecek. Sonuç odaklı. Gol olunca 3 önceki pozisyonda ofsayt gündeme geliyor.
Bahattin Duran: Bu pozisyon ofsayt. Topla da oynuyor, ofsayt gerçekleşiyor. Muhtemelen yardımcı şüphelenmiştir. Bu top taca çıktı sonrasında. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Golde ihlal yok. Maç içinde her şey arka arkaya. Taça, ofsayta, auta, kornere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sonuç odaklı değerlendiriyoruz.
Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, bayrağın kalkması gerekirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim ve Enes'in sildiği mesajlar ortaya çıktı
- Beşar Esad'dan ilk açıklama
- CHP'de kritik isme ihraç yolu
- İmamoğlu'ndan ilk 'bloke' açıklaması
- Erdoğan'dan dikkat çeken 'emekli' açıklaması!
- CHP'li 6 belediyenin hesabına bloke konuldu!
- Trump'tan Suriye ve Erdoğan açıklaması
- Galatasaray, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi!
- 'Yaşananlar rezalet, Türk futbolu battı'
- Uzmanlardan çarpıcı değerlendirme