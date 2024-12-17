Eski hakemler Galatasaray - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Trabzonspor'un golünde top auta çıktı mı?

Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Banza, Sara'ya faul yapıyor mu, faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Faul kararı yanlış. Ayağının içiyle Banza topa temas etti, rakibine herhangi bir müdahalesi, faulü yok. Rakibine vurmuyor. Ayağının içiyle topu kontrol edip aldı, söktü. Banza topu söktükten sonra da bir müdahalede bulunmadı. Bu pozisyonda oyunun devam etmesi gerekirdi. Bu pozisyonda faul yok.

Deniz Çoban: Banza, kaval kemiğiyle Sara'ya bir müdahalesi olabilir mi, olabilir. Vurmak başkadır, temas başkadır. Futbol temas oyunudur. Top kazanmaya çalışırken illa temas olur. Banza o kadar temiz topu çekiyor ki, illa bir temas olur. Burada faul yok.

Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış. Hakem şanssızlığı. Banza'nın hareketini çelmeleme görmüş, yanılmış.