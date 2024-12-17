Spor yazarları Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı: 'Altın yedek Batshuayi'
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
'YILIN EN İYİ MAÇLARINDANDI'
Arif Kızılyalın: "Yılın en iyi maçlarındandı. Karşılıklı goller, asistler, kurtarışlar ve uzatmalardaki gol uzun süre zihinlerden silinmeyecek türdendi. Galatasaray’ın baskılı oyunu ile başlayan heyecan fırtınasında; Yunus’un müthiş asisti, Mertens’in akıl dolu golü, hemen ardından Trabzon’un Ozan’la skoru eşitleyişi, bir adım sonra Yunus’un jeneriklik sayısı solukları kesti. Cham, Nwakaeme ve Ozan sazı ele alınca bu kez Trabzon 3-2’yi buldu. Batshuayi’nin penaltısı maçı 3-3’ü getirdi. Uğurcan ve direkler direniyordu ki Batshuayi’nin zorlayışı, Ali’nin ters vuruşu Galatasaray’ı 4-3’lük zafere taşıdı." (Cumhuriyet)
'YUNUS AKGÜN'DEN THIERRY HENRY GOLÜ'
Uğur Meleke: "Futbol bazen tuhaf, çoğunlukla tahmin edilemez, bu yüzden de kitlelerce sevilen güzel bir oyun. Dün de o güzel oyunun güzel örneklerinden birini izledik Seyrantepe’de. Yedi gol, sayısız pozisyon, bir sürü şahane bireysel performans. Yunus’tan bir Thierry Henry golü... Ali Sami Yen’e bilet alıp giden 50 bin kişi, eminim eğlenceli bir akşam geçirmiş olmanın hissiyle dönmüşlerdir evlerine. Dünkü şahane maçta birkaç bireysel performansı öne çıkarmak lazım tabii: Güzel asistinin yanına bir de Thierry Henry golü ekleyen Yunus, 36 yaşında top saklama dersi veren Nwakaeme, Galatasaray’da hemen her aksiyonun içinde olan, zekasıyla fark yaratan Mertens, Şenol Güneş’le kurduğu özel bağ ile sürekli yeniden doğan Ozan. Hikayesi ve kahramanı bol bir maçtı gerçekten." (Hürriyet)
'ALTIN YEDEK BATSHUAYI'
Levent Tüzemen: "Futbolda laubaliliğe yer yok! Ozan Tufan'ın attığı ilk golde kafa topuna çıkamayan Abdülkerim bu hatasının üzerine ceza alanı içerisinde laubalilik ile kaptırdığı topla Banza'ya hediye gol verdi! Topa vurmak ya da kornere atmak ayıp mı? Maalesef Türk futbolcularda ayıplanma duygusu adına bu tür hatalardan dolayı hem milli takım hem de kulüp takımları böyle goller yedi! G.Saray'da ciddi bir sorun var; nedir bu? Öne geçtikteri maçları maalesef hem lig hem Avrupa'da koruyamadılar. Kasımpaşa, Eyüp, Rigas ve Malmö maçlarından sonra Trabzon karşısında da bu hatayı yaptılar. Uzun yıllar unutulmayacak bu maçta altın yedek Batshuayi son dakikada attığı golle G.Saray'a sadece maçı kazandırmadı, psikolojik olarak da sarsılmasını engelledi." (Sabah)
'ŞENOL GÜNEŞ'İN KENDİNİ REVİZE ETMESİNİN VAKTİ GELMEDİ Mİ?'
Cemal Ersen: "Trabzonspor ilk yarıdaki ürkek tavrını bırakınca daha fazlasını yapmak için yüklenmeye başladı. Futbol cesaret ister. Belki kaybedebilirsin ama korkak olmayacaksın. Ardından, hücumcuların işbirliği ve Ozan’ın sayısı geldi.Ve VAR odası kararıyla verilen Galatasaray penaltısı. Malheiro’nun sırtı dönük olarak Mertens’e yaptığı faulün açıklamasını merak ediyorum doğrusu. Sonrasında yüksek tempolu bir maç izledik. Son düdüğe kadar süren mücadelenin bitiminde sevinen Galatasaray oldu.Sorum şu; Şenol Güneş’in son bölümdeki oyuncu tercihlerinden biri olan genç oyuncu Ali Şahin’in kendi ağlarına attığı golün günahı kime yazılır? Bir haftada Abdullah Avcı’yı gönderenlere soruyorum; Şenol hocanın da kendini revize etmesinin vakti gelmedi mi?" (Milliyet)
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