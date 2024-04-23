Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 sporcu yarı finalde!
Sırbistan'da gerçekleştirilen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 3 Türk sporcu yarı finale yükseldi.
Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Türk sporcular Büşra Işıldar, Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu yarı final için ringe çıktı.
Büşra Işıldar İtalyan rakibi Galizia Jessica'yı, Busenaz Sürmeneli Rumen Marin Andrea'yı ve Buse Naz Çakıroğlu da İspanyol Marta Lopez Del Abbo'yu mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve madalyayı garantiledi.
Gizem Özer ve Esra Yıldız Kahraman ise çeyrek finalde elendi ve 5'incilikle yetindi.
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