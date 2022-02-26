Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği Rusya'dan alındı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 13:45

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırının etkileri spor dünyasında da devam ediyor. 2022 Avrupa Curling Şampiyonası'nın ev sahipliği, Rusya'nın Perm kentinden alındı.

Dünya Curling Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, icra kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle olağanüstü toplandı.

Avrupa Şampiyonası'nın organizasyonunun Rusya'dan alınmasına karar verildi. Yeni ev sahibinin ileri bir tarihte duyurulacağı ifade edildi.

Öte yandan Uluslararası Kayak Federasyonu, 2021-2022 sezonu takviminin kalan bölümünde Rusya'da düzenlenmesi planlanan Dünya Kupası organizasyonlarının, başka bir ülkeye alınacağını ya da iptal edileceğini duyurdu.

Kararın, 20 Mart'a kadar 4 branş için düzenlenecek 6 etkinliği kapsadığı belirtildi.