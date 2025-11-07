Avrupa'da haftayı yenilgisiz kapattık... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.11.2025 09:57:00
UEFA'nın kupa organizasyonlarında bir hafta daha sona erdi. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'ı 3-0 yendi. Samsunspor, Konferans Ligi'nde Hamrun'u aynı skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Plzen deplasmanından beraberlikle ayrıldı. Biten haftanın ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 24'e kalma şansını arttırdı.

Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlıların gollerini Holse, Emre ve Marius attı. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi. 

İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.6666

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.312

12. Polonya - 38.875

