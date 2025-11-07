Avrupa'da haftayı yenilgisiz kapattık... İşte UEFA ülke puanında son durum!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı kırmızılıların gollerini Victor Osimhen attı. Galatasaray bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve ilk 24'e kalma şansını arttırdı.
Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor ise evinde Hamrun'u 3-0 yendi. Kırmızı beyazlıların gollerini Holse, Emre ve Marius attı. Karadeniz temsilcisi bu galibiyetle puanını 9 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Fenerbahçe ise Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e konuk oldu. Sarı lacivertliler, maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanan maçların ardından UEFA ülke puanları güncellendi.
İşte maçların ardından oluşan güncel ülke puanı:
1. İngiltere - 100.783
2. İtalya - 89.088
3. İspanya - 83.328
4. Almanya - 79.974
5. Fransa - 71.819
6. Hollanda - 64.033
7. Portekiz - 60.6666
8. Belçika - 56.950
9. TÜRKİYE - 47.000
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.312
12. Polonya - 38.875