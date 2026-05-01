Avrupa devinden Barış Alper Yılmaz'a tam not: Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi!

1.05.2026 12:50:00
Cumhuriyet Spor
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'a Fenerbahçe derbisinde tam not verdiği ve sarı kırmızılı kulüple pazarlık masasına oturacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen satmadığı Barış Alper Yılmaz yine transfer döneminin gözdesi olacak. Bu sezon 47 maçta forma giyen ve 12 gol, 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken kanat hücumcusu için Arsenal'in devrede olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi statta izledi ve Barış Alper'e tam not verdi. Haber detayında, İngiliz devinin Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı kaydedildi.

Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz Dünya Kupası'nda forma giyerek değerini artıracağını düşündüğü ve başarılı oyuncuya 50 milyon Euro fiyat biçtiği belirtildi. Transferin bu fiyatla gerçekleşmesi halinde Barış Alper, Süper Lig'in en pahalı satış rekorunu kıracak.

Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konu için Ankara kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.

İlgili Haberler

Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!
Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! Süper Lig ekibi Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına taraftarına açık idman ile devam etti. RAMS Park'ta yapılan antrenmana binlerce sarı-kırmızılı taraftar katıldı.
Galatasaray'dan kiralık oyuncular için karar: Boey, Lang ve Asprilla…
Galatasaray'dan kiralık oyuncular için karar: Boey, Lang ve Asprilla… Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasına başlanırken, takımda kiralık olarak forma giyen Boey, Lang ve Asprilla ile gelecek sezonda devam edilmeyeceği iddia edildi.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Carlos Vinicius, 6 dakika içinde 3 penaltı kaçırdı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Carlos Vinicius, 6 dakika içinde 3 penaltı kaçırdı Gremio, Copa Sudamericana'da Palestino ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada üst üste üç kez penaltı kaçıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius, mücadeleye damga vurdu.