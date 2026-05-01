Avrupa devinden Barış Alper Yılmaz'a tam not: Galatasaray'dan rekor bonservis beklentisi!

Galatasaray'ın sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk teklife rağmen satmadığı Barış Alper Yılmaz yine transfer döneminin gözdesi olacak. Bu sezon 47 maçta forma giyen ve 12 gol, 15 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çeken kanat hücumcusu için Arsenal'in devrede olduğu öne sürüldü.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynadığı derbiyi statta izledi ve Barış Alper'e tam not verdi. Haber detayında, İngiliz devinin Galatasaray ile sezon sonunda masaya oturacağı kaydedildi.

Yönetimin, 25 yaşındaki futbolcunun gelecek yaz Dünya Kupası'nda forma giyerek değerini artıracağını düşündüğü ve başarılı oyuncuya 50 milyon Euro fiyat biçtiği belirtildi. Transferin bu fiyatla gerçekleşmesi halinde Barış Alper, Süper Lig'in en pahalı satış rekorunu kıracak.

Bu arada Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde eski kulübü Keçiörengücü'ne satıştan yüzde 20 pay maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde bu konu için Ankara kulübüyle görüşeceği öne sürüldü.