Galatasaray'dan kiralık oyuncular için karar: Boey, Lang ve Asprilla…

30.04.2026 13:40:00
Galatasaray'da yeni sezonun kadro planlamasına başlanırken, takımda kiralık olarak forma giyen Boey, Lang ve Asprilla ile gelecek sezonda devam edilmeyeceği iddia edildi.

Galatasaray’da devre arası kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın gelecekleri henüz netleşmedi ancak gidişat olumsuz.

BOEY'İN OPSİYONU YÜKSEK BULUNDU

HT Spor'un haberine göre; 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Sacha Boey için bu meblağ yüksek olarak bakılıyor.

Okan Buruk gelecek sezon sağ bekte Wilfried Singo ve Roland Sallai’yi düşünüyor.

Sacha Boey rotasyonda değerlendirilirken Bayern Münih’in fiyat düşürmesi halinde masaya oturulabileceği öğrenildi.

NAO LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

28 milyon Euro’luk opsiyonu bulunan Noa Lang da Napoli’ye geri dönecek.

Transferi sonrasında formayı kapan ve kısa sürede katkı sağlayan Hollandalı yıldız Liverpool maçındaki kaza sonrasında eski performansına kavuşamadı.

Galatasaray 28 milyon Euro’luk opsiyonu fazla buluyor ve şu aşamada kullanmayı düşünmüyor.

ASPRILLA'NIN BONSERVİSİ ALINMAYACAK

11’e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla’nın da bonservisi alınmayacak.

Genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.

Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı! Süper Lig ekibi Galatasaray, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına taraftarına açık idman ile devam etti. RAMS Park'ta yapılan antrenmana binlerce sarı-kırmızılı taraftar katıldı.
Galatasaray'ın eski oyuncusu Carlos Vinicius, 6 dakika içinde 3 penaltı kaçırdı Gremio, Copa Sudamericana'da Palestino ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada üst üste üç kez penaltı kaçıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Carlos Vinicius, mücadeleye damga vurdu.
MHK kararını verdi: Yasin Kol'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol'un MHK değerlendirmesi sonrası puanının belli olduğu iddia edildi.