Galatasaray'dan kiralık oyuncular için karar: Boey, Lang ve Asprilla…

Galatasaray’da devre arası kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın gelecekleri henüz netleşmedi ancak gidişat olumsuz.

BOEY'İN OPSİYONU YÜKSEK BULUNDU

HT Spor'un haberine göre; 15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Sacha Boey için bu meblağ yüksek olarak bakılıyor.

Okan Buruk gelecek sezon sağ bekte Wilfried Singo ve Roland Sallai’yi düşünüyor.

Sacha Boey rotasyonda değerlendirilirken Bayern Münih’in fiyat düşürmesi halinde masaya oturulabileceği öğrenildi.

NAO LANG'IN OPSİYONU KULLANILMAYACAK

28 milyon Euro’luk opsiyonu bulunan Noa Lang da Napoli’ye geri dönecek.

Transferi sonrasında formayı kapan ve kısa sürede katkı sağlayan Hollandalı yıldız Liverpool maçındaki kaza sonrasında eski performansına kavuşamadı.

Galatasaray 28 milyon Euro’luk opsiyonu fazla buluyor ve şu aşamada kullanmayı düşünmüyor.

ASPRILLA'NIN BONSERVİSİ ALINMAYACAK

11’e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla’nın da bonservisi alınmayacak.

Genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.