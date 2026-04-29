Galatasaray'dan taraftara açık antrenman: Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, Samsunspor maçının hazırlıklarını taraftara açık antrenmanla gerçekleştirdi.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda idmana ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ve dizinde esneme olan Yaser Asprilla katılmazken iki isim günü tedaviyle geçirdi.

TARAFTARLAR STADYUMA AKIN ETTİ

Galatasaray'ın taraftara açık antrenman etkinliğinde RAMS Park tribünleri kısa sürede doldu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarına destek olmak için erken saatlerde stadyuma akın etti. Futbolcular sahaya adım attığı anda tezahüratlar yükselirken, teknik ekip ve oyuncular da bu coşkuya alkışlarla karşılık verdi.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Okan Buruk, antrenmanın ardından yaptığı açıklamada, "Güzel bir gece oldu. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum buraya gelen herkese. Güzel bir gün oldu. Herkesin sizi şampiyon ilan ettiği bu günlerde oyuncular için tekrardan heyecanı yaşamak önemliydi. İnşallah bu hafta sonu şampiyon olarak bitiririz" ifadelerini kullandı.

Antrenmanı RAMS Park'ta izleyen Galatasaray'ın eski futbolcuları da idman öncesi açıklamalarda bulundu.

"AYRILSANIZ BİLE BAĞ KOPMUYOR"

Eski futbolcuların açıklamaları şu şekilde:

Ryan Babel: "Galatasaray'a çok teşekkür ediyorum. Eski oynadığınız takımda hatırlanmak çok güzel duygu. Ama ne yazık ki bu her takımda gerçekleşmiyor. Galatasaray'da ise bu gerçekleşiyor. Ayrılsanız bile bağ kopmuyor."

Ryan Donk: "Galatasaray'da oynamak çok büyük bir gurur. Babam Fatih Terim ile her zaman konuşuyoruz. Her doğum günümde Galatasaray taraftarlarından inanılmaz mesajlar alıyorum. Büyük gurur."

"GALATASARAYLILAR HER ZAMAN TAKIMA SAHİP ÇIKIYOR"

️Yekta Kurtuluş: "Biz bunları daha önce Florya'da yapıyorduk ama tabii bir stadyum atmosferi başka. Birçok takım stadyumlarını bu kadar dolduramıyor en önemli maçlarında bile. Galatasaray taraftarları her zaman takıma sahip çıkıyor."

Emre Çolak: "Buraya bu stada her zaman ayak bastığımız zaman ilk günkü gibi heyecanlanıyorum. Sanki kadroda değilmişiz gibi şu an sanki sakatmışız gibi birazdan içeri girecekmişiz gibi çok güzel duygular."