Avrupa devinden flaş Haaland hamlesi!

Yayınlanma: 18.12.2024 - 11:33

Güncelleme: 18.12.2024 - 11:33

Avrupa futbolunun en iyi golcüleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Erling Haaland için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Kariyerine İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de devam eden Norveçli golcü, İspanyol devi Barcelona'nın radarına girdiği ileri sürüldü.

FİNANSAL FAIR PLAY ETKİSİ

İspanya'da yayın yapan El Chiringuito adlı kanalda çarpıcı iddiayı ortaya atan Jota Jordi, Barcelona'nın uzun süredir bu transferin hayalini kurduğunu aktardı. Haberde, Manchester City'nin Finansal Fair Play kıskacından kurtulmak için Erling Haaland'ın satışına çok da uzak olmadığı belirtildi.

Ayrıca Haaland'ın da sezon sonunda yeni bir kulübe gitme olasılığını ciddi şekilde düşünmeye başladığı söylendi.

Bu sezon Manchester City formasıyla toplamda 23 resmi maçta oynayan Haaland, 18 gol ve 1 asist yaptı.