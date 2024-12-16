Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Leganes ile oynadığı maçta ayak bileğinden sakatlanan Lamine Yamal, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Lamine Yamal'dan Barcelona'ya kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:06

Barcelona'nın 1-0 kaybettiği Leganes maçı sonrası Katalan devine kötü haber geldi.

Barcelona, Lamine Yamal'ın sağ ayak bileğindeki bir bağda birinci derece yaralanma tespit edildiğini açıkladı. 17 yaşındaki İspanyol futbolcu 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Lamine Yamal'ın sırasıyla Atletico Madrid, Getafe, Valencia, Alaves ve Sevilla maçlarında forma giymesi beklenmiyor.


Etiketler: #Lamine Yamal #barcelona #sakatlık

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