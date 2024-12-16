Barcelona'yı şoke eden sonuç: Tarihlerinde bir ilk!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 09:25

Güncelleme: 16.12.2024 - 09:27

İspanya La Liga 17. hafta maçında Barcelona, sahasında Leganes le karşılaştı. Barça ev sahipliğinde oynanan maçı Leganes 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Sergio Gonzalez kaydetti.

4.5 YIL SONRA KAZANDILAR

Leganes, tarihinde ilk kez Barcelona'yı yenmeyi başardı. Leganes ayrıca 4.5 yıl sonra ligde bir deplasman maçını kazandı.

Barcelona ligde üst üste 2. kez puan kaybetti. Real Madrid'in puan kaybettiği haftada avantajı değerlendiremedi. Alınan bu sonucun ardından Leganes puanını 18'e çıkardı. Barcelona ise 38 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Leganes ise Villarreal ile oynayacak.