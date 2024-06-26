Avrupa devleri peşindeydi: Mourinho'nun golcü transferinde önceliği belli oldu!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 11:20

Güncelleme: 26.06.2024 - 11:20

Yeni sezona Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Portekizli teknik adamın takviye istediği mevkilerden biri de forvet.

İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre, Mourinho'nun forvet önceliğinin Alvaro Morata olduğu belirtildi.

Haberde Morata'nın eleştirilerden dolayı baskı altında hissettiği ve yeni bir maceraya atılması durumunda bunun İspanya dışında olacağı vurgulandı.

Alvaro Morata

DZEKO'NUN YERİNİ ALACAK

Yine haberde Mourinho'nun, Morata'nın yaşadığı sürecin farkında olduğu belirtilirken, Portekizlinin önceliğinin İspanyol golcüyü Dzeko'nun yerine takıma dahil etmek olduğu aktarıldı.

Edin Dzeko'nun muhtemelen Fenerbahçe'den ayrılacağı kaydedilirken, Sarı-Lacivertlilerin Lukaku ve Mane'yle de ilgilendiği dile getirildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Alvaro Morata için 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu haber detayında yer aldı.

Morata'nın önceliğinin ise Türkiye değil İtalya olduğu vurgulandı.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Kariyeriyle ilgili nihai kararını EURO 2024 sonrası verecek olan Morata ile Roma, Juventus, Borussia Dortmund ve Manchester United'ın ilgilendiği belirtildi.

Atletico Madrid ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki forvet, geride bıraktığımız sezonda 51 maça çıkıp 22 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.