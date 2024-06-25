Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Alman yıldız!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Ferdi Kadıoğlu'na talip olan Borussia Dortmund'dan golcü isim Niclas Füllkrug'u istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:19
Fenerbahçe'den forvet hamlesi: Ferdi Kadıoğlu'na karşılık Alman yıldız!
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Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'na ilgisi bulunan Borussia Dortmund'dan Niclas Füllkrug'u transfer etmek istiyor.

Sarı-lacivertli takımın bu transfer için iki tarafla da görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK

Borussia Dortmund'a geçtiğimiz sezon katılan Füllkrug'un takımıyla sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki tecrübeli golcünün piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Dortmund formasiyla 49 maça çıkan Alman golcü, 18 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.


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