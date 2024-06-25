Kiralık olarak forma giymişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü ile anlaştığı iddia edildi.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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