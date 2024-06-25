Kiralık olarak forma giymişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Çağlar Söyüncü ile anlaştığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:01
Kiralık olarak forma giymişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi
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Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.


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