Kiralık olarak forma giymişti: Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü gelişmesi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 19:01

Güncelleme: 25.06.2024 - 19:01

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ortasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, tecrübeli savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile sözleşme şartlarında anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulübün, İspanyol ekibi Atletico Madrid ile bonservis konusunda görüşmelere başladığı belirtildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 16 maça çıkan Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.