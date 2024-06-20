Borussia Dortmund harekete geçti: Ferdi Kadıoğlu için resmi temas!

Yayınlanma: 20.06.2024 - 16:18

Güncelleme: 20.06.2024 - 16:18

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dev kulüplerin radarına giren Ferdi Kadıoğlu hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe ile resmi temas kurdu.

DEĞERİ 21 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan 24 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 21 milyon Euro olarak gösterilen Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlık seçiminden önce katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu için şu sözleri kullanmıştı;

"Ferdi, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncu. Müthiş bir istikrarı var. Benim ilk yurt dışı transferim. 10 numara diye transfer ettik, şu anda sol bekte. Hem sahada hem saha dışında ondan çok memnunuz. Müthiş bir çocuk. Tertemiz bir çocuk. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için gurur duyuyorum. Sezon ortasında çok ilgilenen takım vardı. Henüz gelen bir teklif yok. Ama şu anda geldiğimiz noktada, varmak istediğimiz noktada önümüzdeki sezon bizde kalması şart."

"35-40 milyon olağanüstü bir şey gelirse, konuşuruz. Ama Ferdi bizde çok mutlu. Mourinho ismi oyuncularda heyecan yarattı. Belki Mourinho isminden dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edeceğiz. Belki gitmek isteyen oyuncular gitmeyecek. Ferdi'nin yüzde yüz Fenerbahçe'de kalması için pozisyonumuzu aldık yönetim olarak. Ama dediğim gibi olağanüstü bir şey gelirse onu konuşmak zorundayız. Ama Ferdi, seve seve Fenerbahçe'de bir sezon daha oynar."