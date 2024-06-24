Avrupa devleri peşindeydi: Stuttgart'ın yıldızından flaş karar!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen Serhou Guirassy'nin ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:30
Avrupa devleri peşindeydi: Stuttgart'ın yıldızından flaş karar!
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Serhou Guirassy, Stuttgart'tan ayrılma kararı aldı. 28 yaşındaki futbolcu bu kararını Alman kulübüne de bildirdiği iddia edildi.

Sky'da yer alan habere göre, 28 yaşındaki golcü futbolcu, bu kararını kulübe de bildirdi.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Sözleşmesinde 17.5 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan golcü futbolcu ile Borussia Dortmund, Arsenal ve Milan gibi önemli ekipler bulunuyor.

PERFORMANSI

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Guirassy, 30 gol attı ve 3 asist yaptı.


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